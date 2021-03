NFT: ¿La nueva realidad u otra burbuja del internet?

Probablemente lo primero que te llegue a la mente es la pregunta de ¿qué son los NFT? La respuesta puede ser tan sencilla como complicada. De forma rápida los “Non-Fugible Tokens”, su nombre anglosajón, son activos digitales, los cuales, contrario a las criptomonedas, no se pueden intercambiar entre sí, pues no existen dos iguales. Es decir, los NFT son piezas digitales, intangibles y únicas.

Al ser un activo digital, cualquier persona puede descargar la imagen de la obra y utilizarla como su fondo de pantalla, sin tener que pagar ninguna cantidad de dinero. Es en este momento en donde te preguntas por qué pagar dinero por una pieza que luego puedes descargar gratis; y la respuesta es la misma por la que puedes bajar de internet una foto de la mítica Gioconda de Leonardo Da Vinci. Pues es la categoría de “coleccionable” lo que legitima el valor del archivo digital.

Para que un NFT sea considerado como tal, se han establecido ciertas características. Lo primero es que, como he mencionado anteriormente, es un activo único; al utilizar sistema blockchain o cadena de bloques y tecnología de “Contrato Inteligente” de la criptomoneda Ethereum, este no puede ser destruido o replicado, y se puede verificar quien es el dueño de la obra. También, contrario a algunas criptomonedas, los NFT no pueden ser fragmentados, sino que es una sola pieza. Otra característica es que estos no pueden ser utilizados en otros sistemas digitales.