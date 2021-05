$!¿Por qué el iPhone es tan importante para Apple?

Drones y computadores para todos

Esta semana les hablo del más reciente drone de DJI, con el modelo Air 2S. También, de lo presentado por Samsung durante su evento, y su incursión en el mercado de los computadores para videojuegos. Mientras, cuestiono la decisión de Microsoft en el diseño de su Surface Laptop 4.

Por los cielos. DJI se ha destacado por poner en manos de ciudadanos de a pie drones de fotografía y video de calidad por un precio asequible. El más reciente equipo es el modelo “Air 2S”, el cual coloca la portabilidad y capacidades de fotografía como protagonistas. Dentro de las novedades de esta edición, la empresa ha colocado un sensor de imagen de una pulgada de tamaño, con 20 megapíxeles, que permite grabar en resolución 5.4K a 30 cuadros por segundo o 4K a 60FPS. Mientras que el rango de visión es de unos 180 grados. Una de las nuevas adiciones es la inclusión del modo “MasterShots” dentro del software, que permite al drone realizar tomas en secuencia y maniobras de manera automática sobre un objeto o persona seleccionado. La distancia de transmisión de video es de 12 kilómetros con una resolución de 1080p. Precio: US$999.

Un nuevo competidor. Samsung presentó la pasada semana su nueva línea de computadores portátiles, pero la gran sorpresa fue la inclusión de un modelo que tiene como enfoque el público de videojugadores. La Galaxy Book Odyssey viene con un diseño poco dramático y llamativo, lejos de lo que nos tienen acostumbrados los portátiles gaming, pero que esto no les engañe, pues viene con unas características bastantes interesantes. Su pantalla alcanza las 15.6 pulgadas de tamaño con resolución Full HD (1,920x1,080). Dentro se encuentran procesadores Intel i5 o i7 de 11ª generación, capacidad de hasta 32GB de RAM, y una GPU NVidia GeForce RTX 3050 Ti Max-Q. En cuanto a puertos, los usuarios encontrarán dos puertos USB-C, 3 USB-A, HDMI, Ethernet y MicroSD. Una de las características más interesantes es su batería de 83Wh, la cual promete mayor autonomía; y la capacidad de poder ampliar el almacenamiento y memoria RAM. Sin embargo, uno de los puntos débiles es la falta de Windows Hello como método de autenticación; aunque Samsung le colocó un lector de huella en el botón de encendido. Precio: US$1,399.

¿Una mejora? Microsoft presentó la cuarta versión de su portátil Surface. En esta ocasión la empresa se enfocó en mejorar la capacidad computacional con los nuevos procesadores de Intel y AMD. También mantuvieron características esenciales del modelo anterior como su excelente autonomía y teclado. Sin embargo, la portátil se siente un poco rezagada en cuanto al diseño, el cual no ha tenido ningún cambio sustancial desde primera versión. Además, los puertos USB-C y A no traen capacidad Thunderbolt 3. Este equipo nos hace pensar en que no es una buena idea dar el salto entre el modelo anterior y este. Precio: Desde US$1,300.