Punto de Intercambio de Tráfico de Internet en el país entra en fase piloto

Las nuevas sorpresas de Huawei, Nintendo y Gateway

En esta edición de Martes de Tecnologías hablamos de los nuevos Huawei Freebuds Pro; del regreso de la empresa de computadores Gateway; y Nintendo trae un nuevo título de Zelda con Hyrule Warriors.

Una renovación. Además del sorprendente anuncio de que los móviles Huawei traerán sistema operativo nativo en 2021, la empresa mostró sus nuevos auriculares inalámbricos “Freebuds Pro”. Estos equipos son una evolución en diseño, que permiten utilizar y controlar el móvil desde los audífonos, como la activación del sonido ambiente, control de volumen y número de pista. También han mejorado la tecnología que utilizan como doble antena, triple micrófono y sensor “hueso” para analizar las vibraciones del cráneo y mejorar el sonido. De acuerdo con la empresa, estos buds tienen una autonomía de 30 horas gracias a su estuche. Precio: 199.99 euros.

Zelda. Luego del exitoso y galardonado título The Legend of Zelda Breath of the Wild (BOTW) Nintendo anunció que se encontraba trabajando en una secuela, noticia que levantó los ánimos de los fanáticos. Sin embargo, antes de que podamos jugar esta segunda parte, el gigante de videojuegos informó el lanzamiento de Hyrule Warriors: Age of Calamity este próximo 20 de noviembre, y que contará la historia completa previa a BOTW. De acuerdo con Nintendo, este título mantiene la esencia de la dinámica de la serie Hyrule Warriors, pero adopta la estética, universo, historia y diálogo de BOTW. El estudio encargado del desarrollo de este título es Koei Tecmo, quienes incluirán el modo cooperativo local de dos personas, lo cual será un elemento diferenciador de los demás títulos de la franquicia. Precio: US$59.99

De regreso. En la era de los 90’s la marca Gateway era de las más conocidas en el sector de portátiles, pero luego la empresa entró en crisis y fue adquirida por ACER por unos 710 millones de dólares en 2007. Pero 13 años después, la marca regresa a través de un acuerdo con la empresa Walmart, e iniciarán la comercialización de unos nueve modelos de laptops de bajo costo con procesadores IMD e Intel; las especificaciones van desde 4GB RAM y 64GB de almacenamiento en adelante. El valor de estas portátiles también es bastante bajo, y se podrían convertir en equipos para estudiantes que realizan actividades en la web. Precio: Desde los 179.99 hasta 999.99 dólares.