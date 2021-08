$!¿Qué es legaltech y por qué es importante para el sector jurídico?

En esta columna tecnológica me he encargado de poner en perspectiva cómo la tecnología y sus innovaciones impactan de manera positiva en los múltiples sectores del mercado, pero no ha sido hasta esta edición en donde les explico los beneficios y retos tecnológicos en el ámbito legal.

El mercado actual se caracteriza porque los avances tecnológicos surjan a un paso acelerado, y donde las invenciones son disruptivas para todos los actores del sector, incluyendo el área legal. Desde esta óptica ¿Qué tanto se dificulta la estrategia legal al momento de trabajar un proyecto disruptor?

Lo difícil de crearla (la estrategia legal) e implementarla cambia de acuerdo con el mercado en que nos encontramos trabajando. Hay mercados que son muy poco regulados, en los que es relativamente más fácil. Mientras que hay mercados que son muy regulados, como el de la banca, mercados de valores, de seguros donde el o los órganos reguladores deben aprobar y permitir la implementación de algún nuevo producto o servicio.

—¿Pueden esos mercados no regulados convertirse en un arma de doble filo?

Hay mercados ahora que no son regulados, pero que en el futuro sí podrían serlo; por el hecho de que modelos de negocios que no eran posibles antes, en una época industrial y no digital, sí son posibles ahora, como son los casos de Uber o Facebook, los cuales no serían posible sin innovación digital. También está el reto de que las partes interesadas entienda dicho modelo.

La innovación digital cambia transversalmente los modelos de negocios, y es la estrategia legal que toma en cuenta todo, como qué hace para sus usuarios y cómo captura y genera valor.

—¿Cuáles son los retos de los emprendedores que buscan posicionar un nuevo producto o servicio disruptor?

Debemos de entender lo rápido que pueden cambiar las cosas, tal como lo establece la Ley de Moore. Pero vivimos en un mundo en el que al largo plazo hay muy poca certeza para los negocios, y en el que copiar un modelo de negocio es cada vez más fácil. No solo debes de preocuparte por quienes son tus competidores, sino también por otros actores que vea oportunidades que tu no estas viendo, con un nuevo modelo de negocio que ofrezca mejores soluciones para los clientes