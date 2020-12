$!2020: las búsquedas de los usuarios en Google

Googlealo: Internacional

Gaming

En el sector de los videojuegos, los títulos más buscados fueron: Among Us, el título que se convirtió en la sensación de los usuarios y que fue premiado en los Game Awards como mejor video juego para móviles. En el listado le siguen Fall Guys, Valorant, Genshin Impact y The Last of Us 2; este último fue el juego del año por los Game Awards.