SpaceX: la misión más ambiciosa para el futuro de la humanidad

La evolución del papel

En este Martes de Tecnología hablamos sobre la nueva propuesta de Lenovo con sus modelos Duet. Mientras que Sony quiere facilitarles la grabación a aquellos creadores de contenido. Y la reMarkable 2 nos pone en una difícil decisión.

Un buen intento. El referente de computadores tipo tableta con teclado son las Surfaces, y hasta ahora no había nada en el mercado que les hiciera frente. Las Lenovo Duet 3i y 7i son todo lo anterior; el modelo 7i es el más Premium, pues cuenta con una pantalla 2K de 13 pulgadas de tamaño, procesador Intel i7 de décima generación y GPU Intel Iris Plus; la empresa asegura una autonomía de 10 horas. Por otro lado, el modelo 3i viene con un monitor de 10.3 pulgadas de tamaño, con un procesador Intel Pentium, lo que es un poco decepcionante, en especial si quieren competir con la Surface Go 2 de Microsoft. En términos de puertos, viene con dos USB-C. Sin embargo, a diferencia de la competencia, ambos equipos vienen en conjunto con el teclado, el cual tiene capacidad Bluetooth; esto quiere decir que pueden escribir sin tenerlo conectado al monitor. Precio: Desde US$470 (3i) y US$1,300 (7i), aproximadamente.

Para los creadores de contenido. Sony presentó su nueva cámara ZV-1, un modelo que tiene como enfoque la portabilidad sin sacrificar la calidad de la imagen. Entre las características con las que cuenta este equipo hay un lente 28-70mm con una apertura de f1/8, ISO 100-12,800, filtro de densidad neutra para reducir la intensidad de luz que entra al sensor de 20 megapíxeles. La calidad de la grabación alcanza los 4K a 30FPS. La pantalla se adaptaç en múltiples posiciones; y como está pensada para blogs tiene un indicador para cuando esté grabando. Lo impresionante es su costo asequible, lo que les hará competencia a otros modelos portables como la Canon M50. Sin embargo, no cuenta con flash, y el enfoque manual se controla por una rueda. Precio: US$799.

La nueva forma de escribir. La tableta reMarkable 2 apuesta a ser un equipo pensado para la toma de notas, firmas, edición de documentos y para una lectura amigable al ojo humano gracias a su tinta electrónica. En esta segunda versión el fabricante asegura que es dos veces más rápida que la primera y con una autonomía tres veces mayor. Cuenta con un sistema operativo inteligente que puede organizar y transcribir todas las notas que el usuario quiera. En teoría suena genial; pero hay tabletas tradicionales que no utilizan “e-ink” y dan más opciones de uso. Precio: US$399.99