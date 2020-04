Tecnología de rastreo y monitoreo para enfrentar al COVID-19

¿Cómo funciona este sistema?

La premisa con este sistema es la de poder rastrear el listado de personas con las que tuvo contacto una persona que fue diagnosticada con coronavirus. Dicho sistema utiliza los móviles y ciertas tecnologías que estos tienen para lograr el rastreo.

Primero debemos entender que cada celular tiene un código de identidad único; el sistema creado por los dos gigantes utiliza tecnología Bluetooth para identificar si dos o más equipos están dentro de un mismo rango, lo que les permite emitir un código entre ambos móviles; que a su vez les permite a las empresas crear un listado de contactos de cada móvil con otro.

La segunda parte del sistema sucede cuando alguna persona, que esté registrada en el programa, es diagnosticada con coronavirus, ésta tiene la opción de enviar dicha información a la plataforma central, la cual enviará un mensaje a todos los móviles con los que tuvo contacto para informarles que tuvieron contacto con alguien con diagnóstico positivo de coronavirus y que necesitan aislarse en cuarentena. Para que otros reciban el mensaje, estos deben estar suscritos a la plataforma.

Sin embargo, de acuerdo con las empresas, dicho sistema no utiliza la ubicación del móvil, ni accesos a otras informaciones del individuo; además de que las personas que reciben el mensaje informativo no tienen forma de saber quién es la persona con la que tuvieron contacto, según informó The Verge.

A pesar de ser una herramienta muy útil para alcanzar más información de manera remota y evitar contacto directo con personas, por sí sola no representa la solución a la actual pandemia. No todas las personas utilizarán este sistema, ya sea por miedo a la seguridad del sistema o porque no tienen un teléfono inteligente (sí, hay personas que no tienen un smartphone).