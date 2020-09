El terreno está listo para que Sony y Microsoft libren su próxima batalla

Un Drone de vigilancia para el hogar

Amazon nos sorprendió y nos dejó un poco escépticos durante la presentación de los nuevos equipos inteligentes para el hogar, durante su conferencia anual. Mientras que Fujifilm continúa apostando a los fanáticos de las cámaras instantáneas con el modelo SQ1.

Un drone de vigilancia. La noticia más comentada del evento de Amazon fue la presentación del “Ring” un pequeño drone con cámara incluida que está pensado para monitorear el hogar. Este equipo mapeará la casa y para luego poder realizar vuelos de seguridad autónomos al momento de escuchar algún sonido extraño, mientras el usuario no se encuentre en casa. Aunque muchos pensarán que es una idea excelente, hay que tener en cuenta que este solo grabará mientras vuela, y que tendrá que llegar al punto exacto de la acción para captarla; es decir, no grabará en tiempo real como las clásicas cámaras de seguridad. Precio: US$ 249.99

Conectado todo el tiempo. Otro interesante producto anunciado por Amazon fue el Echo Show 10, un altavoz con pantalla de 10 pulgadas motorizada y cámara de 13 megapíxeles. La compañía asegura que el equipo cuenta con un procesador AZ1 Neural Edge capaz de localizar el sonido de la persona y girar el monitor hacía dicho punto. La idea con el Show 10 es la de poder mantener video llamadas mientras el usuario se mueve por la casa; aunque también tiene la capacidad de transmitir servicios como Netflix, Hulu y Prime Videos. Si te preocupa la seguridad, Amazon dijo que Alexa no utiliza reconocimiento facial, sino que identifica la figura humana, y que guarda toda la información en el dispositivo de manera local. Precio: US$250

Cuadrada. La gama Instax de Fujifilm es para los fanáticos de la fotografía instantánea, y el nuevo modelo SQ1 es una opción para tomar en cuenta. Lo primero que destaca es que el encuadre de la toma es cuadrado, unos 86X72mm, lo que brinda más espacio para capturar la escena. Trae la tecnología de pasados modelos con la inclusión de exposición automática, para que la toma se ajuste de la mejor manera posible en cada escenario. Precio: US119.99