Big Data, IA y Machine Learning dentro de una reforma policial

Este tipo de sistema no es nuevo, y de hecho empresas locales e internacionales utilizan exámenes que ayudan a determinar patrones de personalidad, y que son definitivos para la aceptación o no de la persona al puesto al que aspiran.

Durante la conversación explicó que la diferencia de ingresos económicos de las personas no determina si estas son corruptas o no, pues según Vargas “hay personas pobres que son muy honestas, y hay personas muy ricas que son ladrones, y viceversa.”

De hecho, una de las quejas con el sistema policial utilizado en República Dominicana es que este es reactivo y no proactivo; es decir, que las autoridades accionan cuando suceden los crímenes, pero no trabajan de forma eficiente para evitar que estos sucedan. La utopía es que se puedan detectar patrones que pudieran derivar en problemas, y actuar para la prevención de dichos casos.

Durante la conversación le preguntamos sobre la creación de una división de ciencia y análisis de datos dentro de la Policía Nacional que sirva para desarrollar el modelo matemático que plantea y el monitoreo de los agentes.

“Claro que debe de existir, pero no pueden trabajar policías dentro de esa división. Policías supervisando policías no debe de ser. Es decir, la división debe pertenecer a Interior y Policía, pero los que operan no pueden ser agentes policiales”, determinó Vargas.

El tema de ciudades inteligentes plantea múltiples sistemas de seguridad que utilizan diversas herramientas digitales para proteger a ciudadanos.

El sistema que plantea Darían Vargas aborda un análisis de los oficiales que parte de la premisa del monitoreo constante y aleatorio de los oficiales, los cuales van creando un perfil de su trabajo y permite compararlo con el de pasados agentes; esto posibilita al sistema inteligente a detectar cualquier conducta parecida a alguna ocurrida anteriormente y ejecutar acciones preventivas que eviten el desviamiento del oficial hacía una acción negativa.