$!Un sueño de verano

Nintendo detuvo las filtraciones y especulaciones al mostrar la nueva versión “lite” de su consola Switch. Mientras que Apple eliminó y actualizó varias de sus portátiles. Y VAIO lanzó un equipo un poco extraño para esta época con su modelo SX12.

Más colorido. Nintendo anunció de manera oficial su nueva consola de videojuegos, la cual es una versión “lite” del modelo Switch. Dentro del listado de puntos diferenciadores que posee el equipo, se encuentra su diseño, el cual es más pequeño y ligero, con una pantalla de 5.5 pulgadas de tamaño y .61 libras de peso; sus controles se encuentran integrados a la carcasa, por lo que no se pueden utilizar de manera individual como el modelo normal. Además, no tiene la capacidad de transmitir video al televisor a través del dock. Por otro lado, la empresa asegura que ha mejorado la autonomía del equipo, que ahora tendrá una duración entre 3 y 7 horas de uso. Este equipo ha sido concebido como una consola totalmente portátil, por lo que si los usuarios desean jugar con otros necesitarán tener otros mandos adicionales. La fecha de lanzamiento está pautada para septiembre 20 del presente año, junto con el videojuego Zelda: Link’s Awakening. Precio: US$ 199.99.

Apple se simplifica. La empresa ubicada en Cupertino anunció las actualizaciones en su línea de portátiles. El primer cambio viene con la descontinuación de la Macbook y Macbook Air previa al modelo 2018; lo que deja a la empresa con dos modelos, la nueva Air y el modelo Pro. El nuevo modelo base de la Macbook Pro que venía sin touch bar, ahora incluye la barra táctil con lector de huella touch ID; también trae un nuevo procesador Intel de octava generación i5 que le dará un empuje hasta los 3.9GHz. Sin embargo, mantiene la misma cantidad de puertos con dos usb-c y auricular. Por otro lado, la nueva Macbook Air trae su gran actualización al incluir la tecnología “true tone” la cual adapta la temperatura del color de la pantalla de forma automática; además, incluye nuevo material a los componentes del teclado, nueva solución a los defectuosos botones tipo mariposa. Precio: US$ 1,099 (Air) – 1,299 (Pro).

Puertos para todos. En un mundo donde las grandes manufactureras de portátiles están dando el salto a la utilización de puertos usb-c como única opción, la división VAIO lanzó un equipo con una variedad absurda de puertos. El nuevo portátil, SX12, tiene unas dimensiones de 12.5 pulgadas de tamaño y cuentan con tres puertos USB-A, USB-C, SD-Card, HDMI, VGA (¿increíble, no?) y ethernet. Dentro, se encuentra un procesador intel de octava generación i5 o i7. El gran problema con este equipo es que solo ha sido anunciado para el mercado japonés y la empresa no ha dicho fecha exacta para su lanzamiento en América.