Una cámara de acción para todos

Esta semana traemos la asombrosa cámara de acción Instant360 Go; la apuesta de la empresa Vivo en el segmento de los relojes inteligentes con si WatchSP; y Amazon actualiza, pero no resideña su Fire TV Cube.

Asombroso

La cámara de acción Instant360 Go es el producto que más me ha llamado la atención. Un equipo miniatura capaz de grabar momentos por 30 o 60 segundos o videos en modo hyperlaps por 30 minutos o en cámara lenta. Además de contar con estabilizador de imagen, resistencia al agua. A través de la aplicación móvil, los usuarios podrán personalizar cada toma con las múltiples opciones; y que pueden transferir de manera directa al conectarlo al equipo móvil. Con esta cámara los usuarios podrán colgar la cámara de su cuello y poder hacer fotos y videos en primera persona. Para los creadores de contenido o los aventureros esta cámara resultará asombrosa. Precio: US$ 199.99.