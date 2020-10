5G: Las promesas y retos de la siguiente generación de redes móviles

Una mascarilla inteligente y reusable

En esta edición de Martes de Tecnología escribo sobre el nuevo Premiere de Samsung. Mientras que analizamos los cambios hechos por Microsoft en la Surface Pro X 2020. Y LG desarrolla una mascarilla inteligente para protegernos de los virus en el aire.

4K. Una de las tecnologías que se ha puesto de moda para el consumo de contenido es la de proyección. En pasadas ediciones he expuesto algunas opciones, y en esta ocasión te traigo la más reciente innovación de Samsung a la que han bautizado como The Premiere. Este equipo tiene la capacidad de proyectar a una distancia de 11 cm de la pared imágenes superiores a las 100 pulgadas de tamaño en resolución 4K. Como es común ya en estos equipos, viene integrado con el software inteligente de la compañía para transmitir desde el móvil. Sin embargo, lo más interesante de este producto es la inclusión de la tecnología HDR10+, la cual incrementa los detalles de la imagen. La compañía no dio detalles del precio, pero no esperen nada barato.

Corrigiendo errores. La primera versión de la Surface Pro X fue magnífica en cuanto a diseño, pero terrible en cuanto a poder, pues Microsoft optó por utilizar un procesador propio, SQ1, el cual está basado en ARM, una estructura más pequeña, eficiente y menos poderosa. Esta decisión llevó a que un equipo con nombre “Pro” no pudiera correr programas de 64 bits. Pero con el lanzamiento de la segunda versión, la cual viene con el procesador SQ2 desarrollado por Microsoft y Qualcomm, la empresa de Redmond anunció también que desde noviembre iniciaría la habilitación de aplicaciones en 64bits para sus productos basados en ARM. Con esta noticia la compra de la Surface Pro X 2020 tiene un poco más de sentido. Sin embargo, todavía hay otras opciones más económicas dentro de la sombrilla Surface. Precio: Desde US$ 999.

Tu próxima mascarilla. Creo que mucho tiempo pasó para que alguna empresa decidiera desarrollar una mascarilla inteligente. El gigante tecnológico LG, creó un dispositivo en forma de cubre bocas, al que le han colocado filtros motorizados y ventiladores que se encuentran conectados a una batería de 820mAh. La empresa anunció que dicho gadget vendrá con un estuche para cargar y desinfectar mediante luces ultravioleta. El equipo todavía no se encuentra en venta, pero se espera esté disponible antes de acabar el año.