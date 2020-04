Zoom: Un caso de éxito en el centro de una crisis

¿Qué es el Zoombombing?

El éxito de la plataforma de video conferencias y su prominencia en el mercado llevó a que periodistas y expertos en ciberseguridad investigaran a fondo esa herramienta. Y es que su facilidad de uso es su mayor atractivo y su peor enemigo.

Al agendar una sesión de conferencia, la plataforma emite un código ID de nueve u once dígitos, al que cualquier persona con estos números se puede acceder a dicha conferencia; incluso colocándolo en el URL de cualquier buscador como www.zoom.com/XXXXXXXXX.

Dicho nivel de seguridad fue puesto a prueba cuando algunos expertos de ciberseguridad crearon el software “zWarDial” que puede identificar cerca de 100 códigos ID por hora; es decir, más de 2,400 códigos de conferencias por día, según reportó el periodista experto en ciberseguridad, Brian Krebs, a través de su cuenta de Twitter. Dichos ID’s no estaban protegidos por ninguna contraseña.

Individuos han aprovechado esta vulnerabilidad para entrar e interrumpir conferencias de terceros; se han reportado casos en los que intrusos han iniciado la transmisión de pornografía durante una video conferencia. Este tipo de actividad ha sido llamada “Zoombombing”.

El medio especializado The Verge reportó que la aplicación “ZWarDial” no puede encontrar los ID’s que están protegidos por contraseñas. Dicho medio recibió un comunicado de parte de la empresa tecnológica, en el que establecen que “Zoom recomienda encarecidamente a los usuarios que implementen contraseñas para todas sus reuniones para garantizar que los usuarios no invitados no puedan unirse.”

Otra gran polémica fue la que desató la aclaración hecha por la empresa al medio The Interceptor, de que las video llamadas en Zoom no están encriptadas. Ante estos casos de ciberseguridad emitió un comunicado en el que aseguraron que dedicaran todos los recursos necesarios para dar solución a dichos problemas en los próximos 90 días.