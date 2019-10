$!Achaques en el perro viejo y cómo se calcula la edad

Pregunta: Tengo una perra de raza Pug con 12 años de edad, que está un poco sorda, tiene artritis, me han dicho que tiene cataratas y no es posible operarla. ¿Qué de cierto hay en eso? Me da mucha pena verla así.

Por otro lado, ¿cómo se calcula la edad de los perros con relación a los humanos?

Muchas gracias.

Isabel

Respuesta: Tu perrita presenta algo muy normal. Cuando un perro ya entró en una edad avanzada de más de 12 ó 13 años empiezan a presentarse los problemas de la vejez. La artritis puedes contrarrestarla un poco con medicamentos especiales que existen para perros. Con respecto a la catarata que presenta, a esa edad no es recomendable una cirugía ya que poco o nada de mejoría tendrá.

Con respecto al cálculo de la edad de los perros, esto es algo muy complejo. Los perros de raza grande tienen una media de vida de 10 a 12 años y viven menos tiempo que los de razas pequeñas que a veces llegan a vivir 15 y 17 años.

Existe la teoría de que la edad del perro se multiplica por 7 a la edad cronológica comparándola con la del humano, pero fisiológicamente esto es falso, ya que una perra está en edad reproductiva antes de 1 año de edad y una niña ni siquiera le ha llegado su periodo menstrual al tener menos 7 años.

Todo esto viene porque si tomas 12 ó 13 años que es el promedio de vida de un perro, y lo multiplicas por 7, este te da de 84 a 91 años que viene siendo parecido al promedio de vida del humano.