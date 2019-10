$!Al perro no se le quita el hambre...

Pregunta: Buenas tardes Doctor, en la casa tenemos un Cocker Spaniel al que no se le quita el hambre nunca. Alimento que se le pone, alimento que se lo come y se queda pidiendo más, no se llena nunca, ¿qué podemos hacer?

Amauris F.

Respuesta: Cuando un perro siempre tiene hambre y parece que no se llena nunca se debe a diferentes factores:

Poca cantidad de comida. Si a tu perro no le das las suficientes calorías recomendadas al día, es evidente que se va a quedar con hambre. Debes fijarte bien en las cantidades recomendadas en los diferentes los alimentos.

Mala calidad de la comida. Si la comida apenas tiene nutrientes, el hambre va a aparecer en cuestión de poco tiempo.

Horarios de las comidas. Sigue estrictamente un horario de comidas, siempre a las mismas horas.

Mientras comemos. Evita darle tu comida cuando te pida en la mesa. Lo único que conseguimos es que nuestro perro desarrolle ansiedad por comer.

Problema de salud. Hay algunos problemas físicos que llevan al perro a comer de forma insaciable. Si las razones anteriores no son el problema, consulta con tu veterinario para hacerle un chequeo y descartar enfermedades.