$!Alimentación de cotorras

Pregunta: ¡Buenos días! Siempre leo su interesantísima columna. Me gustaría que me orientara sobre el cuidado, en cuanto alimentación, para una cotorra que me regalaron. Ya tienes dos años conmigo, pero siempre me preocupo porque esté bien y quiero saber si hay alguna vitamina especial para darle ya que hasta ahora solo le gusta comer manzanas, cerezas, semillas de auyama y esa comida gourmet que son las semillas de girasoles surtida. Agradezco profundamente su orientación.

Saludos, Margarita.

Respuesta: La alimentación que está recibiendo tu cotorra es correcta, es lo que consumen diariamente en su ambiente natural; frutas y de manera ocasional las semillas. Por comodidad, las personas les dan a sus aves en cautiverio los preparados que venden, que también es adecuado para ellas ya que contienen vitaminas y minerales. Síguele dando frutas todos los días y 2 veces por semana se las mezclas con el alimento preparado.

NOTA IMPORTANTE

Debes saber que la cotorra, cuyo nombre científico es Amazona ventralis, es una especie endémica de la República Dominicana, no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del mundo, en algunas islas como en Puerto Rico existe, pero esta ha sido introducida.

Hago esta aclaración porque la cotorra está en peligro de extinción. La destrucción de su hábitat por la deforestación ha reducido el número de cotorras en gran parte de los bosques de la República Dominicana. También la cacería para el comercio ilegal como mascotas es lo más preocupante, a pesar de que existe una ley para la protección de esta bella ave.

Es frecuente ver cotorras siendo vendidas en las carreteras de nuestro país, sin que las autoridades correspondientes hagan nada para detener esto. ¡NO LAS COMPREN! Teniéndola de mascota no se van a reproducir nunca y estamos contribuyendo a este comercio ilegal y a su extinción.