$!Coronavirus y perros: “No necesitan mascarillas porque no se contagian”

Uno de los primeros casos que corrieron sobre el virus que al día de hoy preocupa a todo el mundo apuntaba que las mascotas, perros y gatos principalmente, podían contagiarse, a pesar de que la OMS lo desmintiera. A finales de febrero, un perro de la raza Pomerania dio un “positivo débil” por coronavirus COVID-19 en Hong Kong.

No obstante, tanto profesionales sanitarios como la Organización Mundial de la Salud han indicado que, por el momento, no existen evidencias científicas de que las mascotas como perros o gatos puedan padecer o transmitir este virus; y de hecho, recuerdan que aunque exista un coronavirus canino, no es el coronavirus COVID-19.

En relación con esto, la Real Sociedad Canina ha lanzado un comunicado en el que solicita no poner mascarillas a los perros para protegerlos del COVID-19, ya que con ello solo se consigue estresarlos.

Por lo tanto, la vida con la mascota será absolutamente normal, ya que estas no son portadoras del COVID-19.