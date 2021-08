$!¿Debo cruzar a mi perro?

Pregunta: ¿Qué tan importante es cruzar a mi perro? ¿Es cierto que se vuelven locos si no se hace? Saludos.

Respuesta: Si tienes un macho, no te preocupes no pasa nada, los perros no tienen el deseo sexual que los humanos poseemos, por lo que es falso que un perro que nunca se ha cruzado se pueda volver “loco”. La sexualidad de los perros es instintiva y con fines reproductivos.

En el caso de las hembras, normalmente hay que esterilizarlas más por cuestiones de salud que por otra cosa, pero tampoco es obligatorio cruzarlas como también se dice.

Muchos propietarios creen que cuando el perro empieza a montar a sus juguetes, muebles e incluso las piernas de las personas, se debe a que el animal necesita novia, pero esto también es falso. A veces hemos visto a un macho montar a otro animal del mismo sexo. Esto se trata de un individuo dominante, esto no tiene ninguna carga sexual, es como ya dijimos, la forma en la que el perro establece su dominio sobre otro miembro de su manada.

Al no tener otros perros nuestra mascota los sustituye con sus juguetes, los miembros humanos de su familia e incluso su cama o algún sillón.