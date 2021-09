$!¿Dónde duerme el perro?

¡Hola Doctor! ¿Debo comprarle una cama a mi perro? ¿Cuáles son mis opciones y cuál es la mejor? También me gustaría saber si debe dormir en mi habitación o en otro lugar. Saludos.

Todos los perros necesitan una cama, no sólo para estar cómodos, sino porque es un refugio en el que se sienten seguros, no importa si es algo sencillo, Debe ser cómoda y acolchada para que el animal no se lastime, pero al mismo tiempo, debe ser fácil de limpiar para prevenir infecciones y parásitos.

En cuanto a si el perro debe dormir en tu habitación, es una elección personal. Teniendo en cuenta que si desde cachorro le permites dormir en tu cama, cuando crezca va a querer seguir haciéndolo. Si es de una raza pequeña no habrá problema, pero si es un perro mediano, grande o gigante, puede convertirse en un problema.

¡Hola! Vivo en un apartamento y deseo tener un perro. Quiero uno pequeño que sea tranquilo, no me gusta que ladre mucho. ¿Qué raza me recomienda?

La mayoría de los propietarios de perros, sobre todo aquellos que viven en casas, les interesa que sus perros ladren ante la presencia de extraños. De esta manera se sienten protegidos por sus animales, pero a veces el ladrido de un perro se convierte en un comportamiento indeseable, sobre todo para aquellas personas que conviven con sus perros en apartamento molestando a los vecinos.

Existen razas de perros que tienden a ladrar más que otras por ejemplo: pastor alemán, Labrador, Chihuahua, ladrarán siempre y por cualquier razón, te recomiendo consideres el Lhasa Apso, Bulldog francés o Dachshund, perro salchicha como lo conocen popularmente.