$!El cachorrito está desnutrido

Pregunta: Me acaban de regalar un cachorro Schnauzer miniatura, pero la persona me comentó que se lo quitaron muy pequeño a la mamá, a los cuatro días de edad. El cachorro está desnutrido, ¿Qué puedo hacer? Gracias.

Respuesta: No me dices qué edad tiene actualmente el cachorro, pero por lo que mencionas supongo que es muy joven lo cual empeora la situación. Un perro que fue destetado a tan corta edad va a presentar deficiencias de todo tipo, por lo que te recomiendo lo lleves a un veterinario. Sólo él te puede indicar qué fórmula de las que existen en el mercado es la apropiada para tu caso. Es importante que sepas que la leche de una perra es muy diferente a la leche de vaca y no se recomienda darle esta leche.

Ten presente siempre que es necesario que un cachorro pase las primeras seis semanas de su vida con su madre y hermanos, por lo que no debemos aceptar perritos de menor edad.