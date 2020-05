$!El cachorro de pastor alemán no lo deja vivir...

Pregunta: Hola. Tengo un pastor alemán de 6 meses. Todo estaba bien pero empezó a rascar la puerta de la entrada para meterse; no se puede quedar solo mucho tiempo y por las noches no nos deja dormir pues se queda ladrando y gimiendo, además claro, de rascar la puerta incansablemente. Está tomando un curso de entrenamiento básico pero poco a poco hace menos caso y se distrae con más facilidad. Ayúdeme, no quiero que se vuelva un problema.

Alberto. J

Respuesta: Este comportamiento se llama ansiedad por separación y ocurre cuando un perro está solo en casa o cuando se separa de algún miembro específico de tu familia, y consiste en ladrar hasta que el dueño regresa y en destruir muebles o cortinas, incluso se orinan y defecan dentro de la casa. Estos perros se sienten muy angustiados cuando están solos.

Lo primero que debes hacer es no hacerle caso, aunque el perro ladre y llore por las noches. Si cada vez que lo haga tú sales a verlo o a callarlo, le estás enseñando que así obtiene tu atención y entonces lo va a hacer siempre.

Sé que es difícil ignorarlo, pero tienes que hacerlo si no quieres que se convierta en un problema como mencionas arriba. No lo consientas, por eso rasca la puerta y no te obedece en el curso de obediencia. Si cada vez que rasca le abres la puerta, le estás enseñando que ese es el modo correcto para que lo dejes entrar.

Otro consejo es enseñarle a tu perro a pasar ratos cada vez más largos, el primer día lo dejas 2 horas solo con un hueso para que se distraiga; el próximo día aumentas 2 horas más y así sucesivamente, ya en una semana pasará su noche tranquila.

Es bueno que sepas que el pastor alemán es un perro con un nivel de energía muy alto por lo que necesitas cansarlo con mucho ejercicio y dejarle muchos juguetes.