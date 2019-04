$!El chihuahua anciano orina toda la casa

Pregunta: Buenos días Dr. Tengo un perrito Chihuahua de más o menos 15 años de edad (años humanos), que le ha dado con hacer pipí en la sala de la casa. Por más que he tratado de corregirle ese comportamiento él sigue marcando territorio en las patas de los muebles y mesas de toda la sala. Consulté a su veterinario sobre este comportamiento y él me dijo que lo más recomendable es que lo castre. Pero he leído que es recomendable castrar a los perros solo cuando tienen pocos meses de nacido y ya mi perro es adulto y no sé qué puedo hacer en esta situación. Qué me puede recomendar debo hacer para mejor la calidad de vida de mi perro y para que no siga haciéndose pipí en toda la casa.

Sofía U.

Respuesta: En la situación que te encuentras ahora mismo es un poco difícil, ya que tu perro tiene 15 años, y la opción de castrarlo con ese fin no es muy recomendable, primero ya es un animal de avanzada edad y poco se logra con esto, y segundo castrar un perro aunque la cirugía es sencilla, pero cirugía al fin, no deja de ser un riesgo por su edad.

Lo único que te puedo recomendar es que saques a pasear al perro varias veces al día y si ya lo estás haciendo, auméntale la frecuencia: sácalo de 3 a 5 veces al día a paseos cortos. Así no tendrá la necesidad de estar orinando en la casa a cada ratito.