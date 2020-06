$!¿El chihuahua sufre de epilepsia?

Pregunta: Hola, Dr. Munir. Tengo un chihuahua macho de 10 meses. Está sufriendo desde hace unos meses de unos ataques aparentemente epilépticos, ya que se pone rígido, tiembla, lagrimea, deja los ojos fijos y la lengua se le sale más de lo normal, ya que siempre la tiene afuera desde la aparición de estos síntomas. Luego que pasa el ataque se pone normal, juega, come, etc. Me di cuenta de que empezaron después de una fuerte caída que tuvo cuando estaba más pequeño y luego de llevarlo al veterinario a inyectarlo. No sé cuál de las dos podría ser la razón. Para especificar un poco más, los ataques ocurren cuando se siente solo, cuando está en un lugar alto, cuando hace mucho calor o frío. Dígame la razón y qué puedo hacer para ayudarlo. Gracias por adelantado.

Respuesta: Por lo que me explicas de tu mascota, lo más probable es que sea epilepsia. Debes saber que es una enfermedad neurológica y los síntomas son inquietud, nerviosismo, temblores, salivación, descoordinación. El perro comúnmente cae sobre un costado, presenta movimientos de patadas, pedaleo involuntarios. El perro producirá una salivación excesiva y puede perder el control sobre sus esfínteres anal y urinario. Todos estos actos son inconscientes por lo que el animal pierde relación con el medio ambiente.

Muy importante: durante el ataque, el animal desconoce a su dueño y al medio que lo rodea, por lo que no conviene tocarlo. Te recomiendo llevarlo al veterinario para que lo examine muy bien y confirme si es epilepsia. Él te asesorará en cómo tratar esta enfermad, totalmente tratable, así que no debes preocuparte.