$!El labrador es inquieto

Pregunta. Hola, Doctor Díaz. Tengo un labrador de un año y tres meses. Desde que lo saco del patio a pasearlo me salta insistentemente pues quiere coger la correa de pasear que tengo en mi mano, tira mordidas a la correa cuando lo paseo, luego se tranquiliza. Y camina junto a mí, a soga corta. Él vive en una casita grande de perro, pues yo tenía un Gran Danés anteriormente, pero no tan inquieto como este. Hago lo que puedo, obedece y sabe, stop, siéntate, y pequeña cosas, pero me tiene al garete. ¿Cree usted que el pequeño “diablillo” podría cambiar y obedecer más? Gracias

Alfredo H.

Respuesta: El labrador es una de las razas más leales, amigables, y sobretodo es una de las razas más amantes de la diversión, por eso debes saber que necesita mucha atención. Este es un perro que le sobran energías por lo tanto debes estar en un espacio amplio para que así corra y juegue lo suficiente. Si no tienes patio, debes darle largos paseos porque es un perro que necesita mucho ejercicio y atención.

Es normal que tu perro labrador juegue mucho: solo tiene un año y 3 meses, y está tratando de llamar tu atención. Notas que cuando le pones la correa él se está quieto porque sabe que te tiene a su lado, además debes darle tiempo a que madure ya que es una raza de perro que su adolescencia es bastante prolongada, por lo que te aconsejo que tengas paciencia con él, su temperamento va a cambiar, ya verás.