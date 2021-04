$!El perro agresivo

Hola! tengo un perrito poodle de 4 años y medio, que últimamente se ha puesto agresivo, ayer fue su más reciente ataque, atacó a la persona que el más quiere de la casa, propinándole cuatro mordidas en una mano, quisiera saber si hay algo que podamos hacer, porque me preocupa que se siga poniendo más agresivo o tengamos que vivir teniendo miedo de que ataque a otra persona.

Patricia R.

Esta conducta de tu perro debe ser tomada en serio ya que tienes un riesgo para cualquier persona. Tienes que revisar con las personas de tu casa si lo han maltratado, esta es la causa más común del cambio a esta conducta agresiva de los perros.

Debes probar con una escuela de entrenamiento que en esos lugares tienen personal especialistas de la conducta animal y te dirá que le está pasando a tu perro.

Muy buenos días doctor, muchas gracias por su columna, tengo un mestizo de 6 años, de unos meses para acá está presentando unos pelados en las patas, específicamente en las coyunturas. Lo he llevado al veterinario y me dijo que le ponga alcohol, pero ya tengo 2 meses y no veo que mejore. Solo le damos comida para perros adultos y tiene todas sus vacunas al día. Gracias anticipadas.

Saludos cordiales.

Esos pelados se le forman por el roce del piso donde pasa la mayor parte del tiempo, se está provocando este problema que llamamos marcas de apoyo o callos. El alcohol no le va hacer nada a ese problema.

Para ayudar a desaparecer estos callos y prevenir nuevos, puedes colocar en el lugar donde tu perro le guste descansar más tiempo una alfombra o madera, además de comprarle una crema que venden en las veterinarias y tiendas de mascotas para contrarrestar este problema. Verás que, aunque lentamente, estas marcas empezarán a desaparecer.