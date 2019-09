$!El perro come hierbas...

Pregunta: Hola doctor Munir, cada vez que sacamos a pasear a nuestro perro se la pasa comiendo pasto, las gramas y esas cosas. He investigado y veo que no tiene nada de malo pero, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué mi perro come pasto?

Carolina. J

Respuesta: Existen muchas teorías del porqué los perros comen hierba, para aliviar dolor, falta de nutrientes, hambre, como purgante etc., pero ninguna hasta ahora ha sido probada.

Hay hierbas que los perros están tentados a mordisquear, cuando están bastante frescas suelen ser dulces, puede que una pequeña ingesta sea normal y no represente ningún daño al organismo, pero si tu perro come demasiada hierba, y especialmente si vomita después, es probable que haya un problema ya que los perros que comen pasto con frecuencia necesitan ser examinados para determinar si existen molestias gastrointestinales que estén provocando este comportamiento.

Un perro que come una cantidad considerable de hierba corre el riesgo de que se quede en su intestino, ya que es difícil para ellos digerir grandes cantidades, por lo que te aconsejo mantenerlo siempre mirándolo y lo puedes dejar comer un poco, ya que se ha comprobado que no tiene nada de malo, pero si ves que quiere comer a cada rato, no lo dejes y acude al veterinario para determinar qué está causando esto.