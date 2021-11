$!El perro está deshidratado

Doctor, cómo puedo saber si mi perro que no es de raza o sea un (viralata) está deshidratado, ya que vivo en una casa con un patio bastante amplio y él se la pasa persiguiendo todo lo que ve, se mueve, no para nunca.

Tu perro puede hacer todo el ejercicio que quiera y eso no lo llevará a una deshidratación, siempre que le tengas agua disponible para que estés más tranquilo puedes evaluar la hidratación de tu perro de la siguiente manera:

Toma un pliegue de la piel en la parte de arriba de tu mascota y hálala hacia arriba y cuando esté lo más estirada posible suelta el pliegue que tomaste. Si el animal está bien hidratado la piel vuelve en forma instantánea a su posición normal, de lo contrario si este regresa lentamente en volver a la normalidad, tu mascota puede presentar deshidratación.

En los animales deshidratados, la piel está menos hidratada y menos elástica.

Por último quisiera señalar que el viralata es el perro que no tiene dueño y está deambulando en las calles y buscando comida en los zafacones por lo tanto, tu mascota tiene dueño que se preocupa por él y vive contigo. Si no tiene raza específica, tu mascota es mestiza no viralata.