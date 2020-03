$!El perro le destroza el jardín

Respuesta: La mayoría de perros pasan mucho tiempo solos sin sus amos y se sienten aburridos y para ellos es un gran placer jugar con los muebles y plantas ya que los ven como juguetes. Para corregir este problema debes tratar de dedicarle más tiempo a tu mascota. Sácalo a pasear con más frecuencia, juega más con él, y si va a pasar muchas horas del día solo cómprale varios juguetes para que juegue con ellos y no con el jardín. Recuerda que el perro no tiene la culpa. Si pasas más tiempo con él, seguro que conseguirás cambiar su actitud.

Pregunta: Dr. Munir, quisiera saber por qué mi perro me acaba con el jardín, haciendo hoyos por doquier. No me obedece, cuando le llamo la atención se hace el humillado, pero al otro día hace más hoyos y rompe todo el jardín.

Pregunta: Hola. Tengo un shih tzu macho de 1 año 7 meses y una hembra de la misma raza. Mi perro la trató de montar y la perrita se asustó; ella tiene solo 2 meses y no está en celo ni nada. Mi pregunta es ¿qué hago para que mi perro no la trate de montar y la trate normalmente?

Respuesta: Cuando un perro monta a otro no siempre es con fines reproductivos. Esta acción también le permite a un animal establecer su posición como superior dentro de la manada, por eso es que tu perro monta a la perrita aun cuando ella no está en celo. Es el mismo caso cuando un perro "monta" la pierna de un humano o lo hace con un perro del mismo sexo, realmente no hay nada que puedas hacer para que no monte a la perrita ahora. Lo que puedes hacer es corregirlo en el mismo momento que quiera montar a la perrita y con el tiempo va a dejar de hacerlo.