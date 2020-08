$!El perro se come la comida del gato... ¿Es malo?

Pregunta: Hola, doctor, tengo un perro poodle de unos seis años que alimentamos con alimento de perro pero nunca se ha acostumbrado. A veces se le da comida casera, pero ahora tenemos un gato de apenas cinco meses, el cual se ha integrado bastante bien. El problema es que ahora el perro no se come su comida de ninguna forma; sin embargo se come la comida del gato. ¿Qué hay de malo en esto? Pilar G.

Gracias y saludos

Respuesta: Muchas personas acuden a mi consulta con esa misma inquietud, que sus perros no comen su comida y sí la del gato.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los nutrientes que necesitan los perros y los gatos no son los mismos porque si no, solo habría una comida para ambos.

Los requerimientos alimentarios del gato son diferentes a los del perro.

Los gatos requieren niveles más altos de proteínas que los perros, también los gatos requieren una concentración mayor de vitamina A en la dieta.

Así que, si estás dejando comer a tu perro comida de gato, estaría comiendo una dieta deficiente en muchos de los nutrientes requeridos para un metabolismo normal.

Te recomiendo que lo alimentes por separado. Un problema con los propietarios de gatos es que le dejan la comida todo el día en su plato. Si ese es tu caso, coloca la comida del gato en un lugar elevado difícil de alcanzar para para el perro.