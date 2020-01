$!El perro se orina en todas partes...

Pregunta: Hola Dr. Munir. Me encanta su columna. Vivo en un apartamento y tengo un chihuahua de 1 año, lo bajamos al jardín varias veces al día, huele todas las matas del jardín, orina un poquito en cada una, a veces me desespero pues me gustaría que orinara en un solo sitio. A pesar de esto se orina en la casa. He comprado repelente para que el perro no orine en ese sitio y nada, incluso le he dado con periódicos y nada, es muy inteligente pues cuando se orina se esconde. Por este motivo no lo tengo suelto todo el día, pero me encantaría poder dejarlo suelto todo el tiempo.

Gracias, y espero su respuesta.

Maribel T.

Respuesta: Cuando tu perro orina en cada sitio lo que está haciendo es marcar su territorio. Al pasear tu perro en esos sitios él va olfateando todo y se encuentra con que otros perros han orinado en ese lugar entonces él procede a hacer lo mismo para dejar su marca e imponerse. Eso lo hacen todos los machos.

El repelente que mencionas da resultado pero no en todos los perros, porque cada organismo es diferente. No debes golpearlo pues esto puede crearle un problema de conducta y volverlo temeroso.

Para mejorar esta conducta de orinarse en todos lados en la casa, aquí un ejemplo: puedes ponerlo en un lugar pequeño como un baño de visita o área de lavado y cubrirlo con periódicos. Con el tiempo él se acostumbrará a hacer sus necesidades en el periódico. Luego en la casa colocas periódicos donde quieres que él haga sus necesidades.