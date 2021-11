$!Esterilizar a mi perro

Pregunta: Hola. Mi perro es un Hush Puppy (Basset Hound) y tiene 6 meses de edad. Mi pregunta es si los perros por no esterilizarlos puedan tener problema, debido a que me gustaría cru- zarlo, y si esterilizándolo podría evitarle alguna enfermedad. También me gustaría saber el procedimiento y los cuidados que hay que tener con el perrito.

Respuesta: No te preocupes, a tu perro no le pasará nada al no esterilizarlo, las dos principales razones para esterilizar a un macho son: cuando no quieres tener cachorros y cuando es un perro demasiado agresivo y se busca suavizar su temperamento. El procedimiento es muy sencillo, y no necesita de cuidados especiales

Pregunta: Hola doctor, le escribo para felicitarlo por su columna útil e informativa. Tengo una gata, necesito saber si hay una inyección para frenar el celo. Muchas gracias, espero su respuesta

Respuesta: Mi recomendación para evitar que tu gata se embarace es la esterilización (castración). Este es un procedimiento rutinario, 100% efectivo y no tienes que estar inyectándola cada vez que entre en celo con el problema de que quede preñada si se te olvida en alguna ocasión. Además, como he mencionado en otras publicaciones, las inyecciones anticonceptivas tienen altas probabilidades de provocarle con el tiempo tumores mamarios. Espero que consideres mi recomendación para el bien de tu mascota.