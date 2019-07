$!Hay que dar tiempo de calidad a la mascota...

Pregunta. Hola Dr. Munir, espero pueda ayudarme con este caso. Mi perra chihuahua acaba de cumplir 1 año. Regularmente está sola en casa desde las 7 AM hasta las 7 PM en un espacio no muy grande pero suficiente para ella. El tiempo que paso con ella juego mucho y le doy cariño. Ella no ha dejado la costumbre de morder los zapatos y llevarse todo lo que encuentre mal puesto desde pañuelos hasta las toallas de baño. Trato de asustarla con el periódico y en ocasiones le pego pero cree que estoy jugando y comienza a saltar y correr. No la saco a pasear por falta de tiempo pero trato de que corra un poco en la casa. ¿Qué puedo hacer? Gracias.

Respuesta. El caso que me expones se soluciona con la sola presencia de alguien allí en contacto con el perro, jugar el mayor tiempo posible, premiándolo en lo que está bien y corrigiéndolo cuando hace algo mal, pero tiene que hacerse en el mismo instante que el perro lo haga, porque hacerlo después, cuando llegas en la noche solo creará confusión en tu mascota, no sabrá porqué le estas peleando.

Aprovecho para recomendar a todos los que están pensando adquirir una mascota que ésta será otro miembro de la familia, deben de comprometerse en brindarles el tiempo y cuidado que se merecen y necesitan, tanto físicas como de conducta, y un perro que se pase 12 horas solo en una casa no va a tener un buen comportamiento.