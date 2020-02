$!¿Inyección o esterilización?

Pregunta: Hola Doctor, le escribo para felicitarlo por su columna útil e informativa. Mi pregunta es la siguiente: tengo una gata casi en edad de celo y no quiero que se embarace. Necesito saber si hay una inyección para no quedar embarazada. He pensado en la castración pero quisiera adminístrale esto primero.

Muchas gracias espero su respuesta

Betty. E

Respuesta: Existen estas inyecciones como método anticonceptivo para gatos, pero mi recomendación para evitar que tu gata salga preñada es la esterilización (castración). Este es un procedimiento rutinario que se realiza una sola vez en la vida, 100% efectivo y no tienes que estar inyectándola cada vez que entre en celo.

Además, como he mencionado en otras publicaciones, las inyecciones anticonceptivas tienen altas probabilidades de provocarle con el tiempo tumores mamarios que al final terminarás operando estos tumores, lo que se evitaría con la castración.

Espero que consideres mi recomendación para el bien de tu mascota.