$!La chihuahua come poco

Pregunta. Hola doctor, tengo una chihuahua de seis años, casi no come y si llega a comer es muy poco, está demasiado flaca la he desparasitado y como quiera ¿qué me aconseja?

Respuesta. Las razas pequeñas y sobretodo el chihuahua poseen un estómago bastante pequeños, por lo que se llenan fácilmente, y los dueños con el propósito de que el perro coma, siempre le están dando comida casera, ya sea pan carne molida etc., y esto empeora las cosas, lo que tienes que hacer es no darle ningún alimento casero, solo su comida para perros, puedes darle estimulantes del apetito que puedes conseguir en las clínicas veterinarias. Y recuerda no importa que pase 2 o 3 días sin comer, siempre que le tengas puesta su comida de perro.

Pregunta. Doctor acabo de adquirir una pastor alemán y no quiero ponerla a parir nunca, pero me han dicho que es bueno que tenga por lo menos una camada, a qué edad es lo más temprano para castrarla?

Respuesta. Generalmente la edad recomendable de castración es de 8 meses, no es cierto que deben tener una cría antes de operarlas, cuanto más joven es mejor porque se reducen casi a cero los riesgos de tumores mamarios también se evita la falsa preñez como un menor riesgo de infección o tumor de útero, también ya se castran a menor edad como a los tres meses, esta práctica es bastante reciente con buenos resultados en lugares donde se quiere controlar la superpoblación canina, y no se ha comprobado que produzcan efectos perjudiciales castrando a esa edad.