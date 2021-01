$!La chihuahua tiene diarrea

Hola. Tengo una perrita chihuahua tiene dos meses de edad, el problema es con su alimentación. La persona que me la vendió le daba comida de perro para cachorro y hace diarrea. Tengo con ella apenas dos días y todavía no la he llevado al veterinario pero sí le pregunté a uno, y a éste le pareció normal esta situación. Siento que debe de comer algo más digerible a esta edad tan pequeña. ¿Es normal que tenga esta mala digestión o hay algún medicamento que la pueda ayudar a desarrollar mejor su sistema digestivo? Gracias por su orientación.

Tu cachorra debe comer comida para perro por muy raro que te suene. Estas comidas para cachorro contienen todo lo que tu perrita necesita y nada que le puedas preparar en casa se les compara. La diarrea no es el resultado de mala digestión, sino del cambio de marca de comida. Trata de darle la misma comida que le daba el que te la vendió, y si piensas darle una marca diferente comienza mezclándolas y poco a poco vas poniendo más de la que quieres que se quede.

La diarrea por cambio de alimento es totalmente normal. No te preocupes!