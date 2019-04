$!La perra no come por días

Pregunta: Mi perra se come su porción de comida y luego dura dos o tres días sin comer. Luego vuelve y repite lo mismo. Está en salud, tiene al día sus vacunas, cada tres meses se le desparasita y diariamente le doy sus vitaminas y minerales.

¿Cree usted que un estimulante del apetito adicional a las vitaminas ayude a corregir ese problema? ¿Es un mal hábito de alimentación? ¿Qué debo hacer para que coma diariamente?

Respuesta: Veo que tiene sus vacunas al día y está libre de parásitos. Si tu mascota come su comida normal es un síntoma de que está bien. Ahora, si tarda dos días en volver a comer puede deberse a que en la casa alguien le está dando comida. Por eso no necesita comer en ese tiempo y luego se come la que le pones. Debes preguntar en la casa si le están dando comida. Muchas veces vienen a mi consulta con esa misma inquietud y cuando investigan bien en la casa, la muchacha de servicio, la abuela o los niños están dando comida a la mascota. Si no es nada de lo expuesto, si estás totalmente segura de que nadie le está dando de comer sin que lo sepas, entonces acude al veterinario para una revisión médica.