$!La perrita es un terremoto: lo destruye todo...

Pregunta: Cordial saludo. Qué puedo hacer con mi perrita chihuahua #2, ya que me está acabando con todo lo que encuentra por delante. Ella tiene un hueso pero es cuando le da la gana que recurre a él, ya estoy que no encuentro qué hacer. No se le puede dejar la puerta del baño abierta pues tumba el zafacón y saca los papeles en toda la casa. La quiero mandar para el campo... Gracias por su tiempo.

Respuesta: No me dices la edad tu perrita, pero en sentido general, los perros destructores son un gran problema. Esos perros lamentablemente terminan abandonados o regalándolos tal cual es tu pensamiento.

Los perros destruyen cosas por muchísimas razones:

· Personalidad, Algunos perros simplemente son más destructores que otros, por la raza, edad, etc.

· Por aburrimiento, suelen destruir cosas cuando sus propietarios no están y lo hacen para llamar la atención.

· Por ansiedad. Los perros son animales sociales que necesitan contacto con otros seres, al encontrarse solos pueden tener este tipo de conducta destructiva.

· Mala educación, es la más común. Las personas no educamos a nuestros perros. La educación debe ser desde que el perro llegue a la casa de meses, porque si desde un principio el perro rompe un zapato y como está cachorrito se lo celebramos, entonces no esperemos que no lo haga cuando sea adulto.

Debes saber cuál de estos factores está afectando a tu perrita para entonces trabajar en ello.