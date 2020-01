$!La perrita Pitbull sangra mucho

Pregunta: Hola. Mi perrita Pitbull tiene un problema. Lleva meses sangrando y tiene la vulva inflamada. Mi familia me ha dicho que es mejor que la sacrifique. Todo comenzó cuando tratamos de que se preñara. No tuvo a los cachorros; pensamos que se los comió. Después de eso comenzó el sangrado; no era tanto como hoy en día. La desparasitamos y se le dio medicamento para la infección. Tampoco funcionó. Ya estoy muy preocupada, no quiero sacrificarla. ¿Qué puedo hacer o qué medicamento le puedo dar? Muchas gracias.

Respuesta: Por lo que me describes, lo más probable es que tu perrita tenga un tumor venéreo transmisible, mejor conocido con el nombre de tumor de Stiker. Este tumor pudo haberse desarrollado después de haberla puesto con el perro infectado ya que aparece en perros y perras previo a un contacto sexual.

Pero claro eso es una posibilidad. Lo que te recomiendo es que la lleves al veterinario para un mejor diagnóstico, para aplicarle el tratamiento correspondiente.