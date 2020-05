$!La Schnauzer ladra mucho

Pregunta: Buenos días, doctor. Tenemos una hermosa Schnauzer miniatura, la cual tiene dos años de edad y tengo un problema: es muy escandalosa, ladra demasiado, típico de la raza, pero ésta exagera y me gustaría que me comentara de algún método para que ya no sea tan escandalosa, ya que me voy a casar y no quiero tener problemas con mis futuros vecinos. ¿Qué me aconseja hacer?

Respuesta: Existen muchos motivos por los cuales un perro puede ladrar en exceso, por lo que primero necesitas establecer la causa, observar el tono y el modo en que tu perra ladra.

Anteriormente ya hablamos de los perros que padecen de ansiedad por separación. Cuando el dueño sale de la casa empiezan a ladrar y continúan con un ladrido durante toda la ausencia del propietario, o bien, los perros que le ladran al “delivery” del colmado, a los vehículos que pasan, a todo; otros ladran de manera nerviosa cuando llegan sus dueños. Fíjate cuándo y cómo ladra tu mascota.

Para poder corregir un poco esta situación, proporciónale un área con muchos juguetes para que concentre su atención en ellos por un buen rato y trata de jugar mucho con ella antes de dejarla sola.

Y lo más ideal sería pasearla, ponerla a correr de un lado a otro, que haga muchos ejercicios para que se canse y así se puede quedar dormida o muy relajada mientras está sola.