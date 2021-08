$!Las orejas del Yorkie

Pregunta: ¡Buenos días! Siempre leo su interesante columna y tengo a bien preguntar lo siguiente: compré una cachorra Yorkie Terrier por pura, me preocupa que no para las orejas y la veterinaria me dice que sí es pura, pero de una camada con orejas que no son pequeñas.

¿Me engañaron? Gracias

Respuesta: Por naturaleza del yorkie las orejas deben ser erguidas para que tengan una mejor percepción del medio que los rodea, pero si las orejas no están erectas no quiere decir que un yorkie sea o no de pura raza. A veces por su constitución genética puede pasar que no las llegue a levantar nunca. Nosotros podemos contribuir a que las orejas terminen en posición erguida, siempre y cuando el cachorro tenga una edad temprana en la que el cartílago no haya tomado ya la forma definitiva y resulte imposible modificarla. Antes de los 5 meses es la edad óptima para hacer esas modificaciones.

Aquí algunos consejos para levantarles las orejas a tu yorkie

• Primero, rasúrale a máquina o a tijera las orejas. Normalmente esto hace que en pocos días las orejas terminen erguidas, porque esto quita mucho peso de las orejas.

• Debes de darle una alimentación adecuada, aumentar las cantidades de calcio con vitaminas.

Esta técnica de rasurar las orejitas suele ser suficiente, pero también se puede complementar con un vendaje en las orejas. El veterinario te explicará el uso adecuado de esto. ¡Suerte!