$!Los parásitos de tu mascota

Pregunta: ¿Los parásitos de los perros se transmiten a las personas?, ¿cómo?

Sí, claro que pueden infestarse con parásitos intestinales cuando ingieren los huevos de la tierra, de sus manos u otro objeto.

La concentración de huevos puede aumentar en lugares donde se permite defecar a perros y gatos, también en areneros en los parques, donde juegan los niños, lugar donde los animales pueden defecar.

Los huevos son pegajosos y pueden adherirse en las manos y bajo las uñas de las personas, principalmente en los niños, que si no tienen una buena educación con respecto a su higiene se pueden contagiar fácilmente.

Para prevenir la infestación humana, la higiene es sumamente importante. Sobre todo, enseñar a los niños a lavar sus manos después de jugar, tocar el perro y antes de comer.

No se debe permitir a los niños jugar en áreas dónde perros o gatos pueden haber defecado.

Y por último recuerda que debes desparasitar a tu mascota cada tres meses.

Pregunta: Doctor, mi perro tiene un año y cuatro meses. Creo que tiene un solo testículo. ¿Esto le puede presentar problema?

Respuesta: Muchos propietarios acuden a mi consulta veterinaria al apreciar que su cachorro no tiene uno o los dos testículos. Son animales monórquidos (un solo testículo en la bolsa escrotal).

Debes saber que este problema no suele impedir la reproducción, pero, también debes tener en cuenta que es un problema que suele ser transmitido a las siguientes generaciones. No debes cruzarlos, ya que se considera hereditario y es conveniente llevarlo a evaluar con el veterinario para que él determine si merece cirugía o no y qué tan grave es el caso.