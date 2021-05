$!Los perros sufren depresión

Buenas tardes Dr. Munir,

Siempre leo su sección de los lunes en Diario Libre, y me he motivado a escribirle para preguntarle si los perros sufren de depresión. Tengo una perrita llamada Lulú ella de es de raza mestiza, es muy simpática con todo el mundo pero está muy delicada para comer; he llegado a pensar que está pasando por una depresión.

Me gustaría que usted me ayude con este problema y saber si a los perros les da depresión.

Altagracia. M

Debes de saber que los perros conviven y comparten la vida de las personas y se ven favorecidos por todo los que los cuidamos, pero también sufren los inconvenientes de la familia con la que viven, los perros nerviosos o depresivos casi siempre lo son por culpa de sus dueños. Tu mascota depende totalmente de ti. Aquí te nombro varios factores que son causas de la depresión canina y así puedas ayudar a tu mascota. Falta de espacio en la casa y en la calle para correr y olfatear, restricciones para ladrar y hacer sus necesidades libremente.

Desorden doméstico, los hogares excesivamente ruidosos o solitarios no son recomendables ya que esto altera su comportamiento, sienten miedo, ansiedad, corren, rompen cosas etc. En las depresiones no existen razas, ahora bien, según las estadísticas, los Terrier, y los mestizos que es tu caso son los más proclives a padecerla.

Recuerda siempre el dueño está depresivo, nervioso o estresado, el animal también lo estará.