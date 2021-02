$!Más crías y vitamina

Tengo dos perritas una de 5 años y otra de 2. La de 5 entró en celo dos veces nada más y después nunca más. Es una chihuahua. La otra ya tuvo perritos pero ya han pasado 6 meses y no entra en celo y quisiera sacarle más crías. Son perritas sumamente sanas y me preocupa si es que les afecta en algo.

El celo regularmente le llega a la perra cada 6 meses, pero esto varía según la raza, tamaño, alimentación. Existen muchos factores para esto. Los chihuahuas son una raza pequeña y pueden tener celo cada 12 meses y se considera normal.

A tu perra de 5 años que dices que no le ha dado celo de nuevo, tienes que observarla bien porque a veces puede darle el celo y no te das cuenta. Si no, llévala al veterinario para ponerle un tratamiento que corregirá esto.

El motivo de escribirle es porque quiero que me recomiende una vitamina y un desparasitante para mi mascota, es de raza Rottweiler y va para un año de edad. Quiero algo que haga que él se desarrolle bien.

En todas las clínicas veterinarias tienen varias vitaminas y desparasitantes que son muy buenos para desarrollo de tu perro.

Llévala al veterinario para una evaluación y te recomendarán la que necesita tu mascota, según el resultado de los estudios que le harán.