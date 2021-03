$!Menstruación de la perra

Pregunta. Tengo una perra de un año y le acaba de llegar su menstruación por primera vez.

¿Qué tiempo le dura? Y he notado una inflamación en sus genitales, y si existe alguna protección para ponerle a ella durante ese período, para que no ensucie la casa puesto que vivo en un apartamento. Gracias de corazón.

Respuesta. La llegada de la pubertad en la hembra se manifiesta con el celo o sangrado vulvar con una duración promedio de 21 días, le llega, en el caso de las razas pequeñas, es a los nueve meses, en las razas grandes de 12 a 18 meses, a partir de este momento el celo le va a llegar cada seis meses, hay animales que ciclan una vez por año, la inflamación en su vulva es totalmente normal, no debes preocuparte.

En las tiendas de mascotas y en las veterinarias se consiguen unos pañales desechables especialmente diseñados para este tipo de problema.

Pregunta. Doctor, me he fijado que cada vez que castran a los perros ellos engordan y también se vuelven unos vagos y no quieren hacer nada. ¿A qué se debe esto?

Respuesta. Cuando el animal es castrado, se produce un cambio en su metabolismo y los requerimientos nutritivos son menores; con una dieta adecuada a su nueva condición física no debería porque engordar.

En cuanto a la pereza de que hablas, cuando un animal se castra hay un cambio hormonal, esto da lugar a una menor actividad del animal, entonces su dueño deben animarlo a tener mayor actividad mediante juegos y paseos. Si no se les estimula, ellos se acostumbran a llevar una vida más sedentaria.

Hay que tratar de que todos los perros, y más los castrados, hagan ejercicios con paseos y juegos.