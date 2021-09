$!Mi cachorro no ladra

Pregunta: Hola, tengo un Pug de cuatro meses, es un glotón, come demasiado y con desesperación como si no hubiese comido, también nunca en el mes que tengo con él no ha ladrado nada.

Respuesta: No te puedes llevar de él en cuanto a comer, debes proporcionarle la cantidad para su raza, los alimentos que venden en las veterinarias para perros tienen una medida específica para el peso, tamaño y edad de tu perro.

Esta es la medida que debes de darle de comer y debes de estar tranquilo ya que ésta le va a proporcionar todos los nutrientes necesarios. También, debes llevarlo con tu veterinario para que este lo evalúe que no tenga ningún problema con la alimentación.

En cuanto al ladrido no debes de preocuparte, tu perro es aún un cachorro y se está adaptando a su ambiente.

Cuando ya lo reconozca como su territorio empezará a ladrar defendiendo el mismo.