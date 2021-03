$!Mi cachorro no quiere comer

Estimado doctor Edwin Munir: Le felicito por su columna, es de gran satisfacción saber que tenemos a quien dirigirnos para (obtener) información sobre nuestras mascotas. Tengo un cachorro de siete meses, chihuahua con salchicha, y casi no come. Yo le doy comida de perro, primero se la daba con agua, ya no le gusta, se la majo porque es muy dura para sus dientes, pero ni caso le hace. A veces he comprado lata de carne para perros y come muy poco. Sin embargo, los huesitos pequeños de carne que comemos nosotros si le llaman la atención. Este súper delgado, hasta las costillas se las puede uno topar. ¿Qué me recomienda en esta situación o es normal que esté así?

Gracias anticipadas,

José. U

Muchas gracias, José, por tus felicitaciones.

Por la edad que tiene tu perrito este debe tener todas sus vacunas y estar desparasitado. Si no es así, acude al veterinario para que lo pongan al día. Los parásitos pueden afectar el apetito del perro.

Además, las razas pequeñas y sobretodo los chihuahuas tienen un estómago muy pequeño por lo que con cualquier cosa que comab se llenan rápido. La comida de la casa a ellos le sabe mucho mejor y contribuirá al rechazo de la comida especial de perros. Debes de darle solo la comida para cachorros que es la que lo va a nutrir. Otra recomendación es darle estimulantes del apetito y vitaminas para perros.