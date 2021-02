$!Mi chihuahua no come

Pregunta: Buenas tarde doctor, tengo un chihuahua y en el plato donde le pongo la comida se le llena de hormigas. ¿Qué puedo hacer para esto? Estoy desesperado, gracias.

Respuesta: La mayoría de los dueños de esta raza, como no comen mucho, siempre le dejan la comida puesta en su plato. Este es un gran problema, porque no solo hormigas se acercarán a la comida, también cucaracha, ratones etc. Te aconsejo ponerle su comida y si de 10 a 15 minutos el perro no se la ha comido, debes retirarla y ponérsela más tarde y repetir lo mismo hasta que se acostumbre a comérsela en ese periodo de tiempo y así evitamos esto.

También puedes tratar con unos comederos que tienen una depresión alrededor del plato principal. Esta se llena con agua y las hormigas no pasarán al recipiente principal.

Pregunta: Hola doctor, tengo una chihuahua de 6 años casi no come y eso me preocupa mucho y si llega a comer es muy poco está demasiado flaca la he desparasitado y como quiera ¿qué me aconseja?

Respuesta: Las razas pequeñas y sobretodo el chihuahua poseen un estómago bastante pequeños, por lo que se llenan fácilmente, y los dueños con el propósito de que el perro coma siempre le están dando comida casera, ya sea pan carne molida etc., y esto empeora las cosas, lo que tienes que hacer es no darle ningún alimento casero, solo su comida para perros, puedes darle estimulantes del apetito que lo puedes conseguir en las clínicas veterinaria. Y recuerda no importa que pase 2 o 3 días sin comer, siempre que le tengas puesta su comida de perro.