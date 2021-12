$!Mi mascota está gorda

Pregunta: Hola. Tengo una perrita chihuahua de seis años de edad. A veces le cuesta trabajo respirar, no he podido llevarla al veterinario porque me acabo de cambiar de casa y no he encontrado uno. ¿Es grave lo que le pasa?

Respuesta: Siempre que un perro tenga problemas para respirar, sobre todo si hay movimiento abdominal es urgente llevarlo al veterinario. Existen diferentes causas por las cuales se puede presentar esto, todas son importantes. También puede tratarse de un defecto congénito en el corazón que desafortunadamente se presenta en esta raza, lo que explica la dificultad que le notas al respirar.

Si no has logrado conseguir un veterinario cercano, visita al anterior. Es importante un chequeo profesional.

Pregunta: Tengo una mascota perra mestiza de 6 años. Está castrada. Come mucho y pienso que está muy gorda. ¿Qué puedo hacer para resolverlo?

Respuesta: Ya tu perra no necesita tantas calorías como antes de la operación, porque una hembra esterilizada disminuirá su ejercicio y optará por tener una vida un poco más sedentaria y están menos nerviosas. Es normal que tienda a subir de peso más fácilmente.

Por eso se recomienda controlar el peso de la mascota de forma inmediata con dietas especiales. En el mercado venden diversas marcas bajas en grasas.

También te recomiendo sacarla a pasear todos los días.