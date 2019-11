$!Mi perrita es muy posesiva

Pregunta. En primer lugar le felicito por esta sección que aporta mucho acerca del cuidado y bienestar de las mascotas. En mi casa tenemos una chihuahua de tres años y la tenemos desde bebé, resulta que ella es sumamente celosa, toma objetos de la casa y los protege al punto tal que está dispuesta a morder a cualquiera que se le acerque y como tengo hijos en edades de 9 a 5 años me preocupa, podría informarnos si esta actitud es normal y qué podemos hacer al respecto. Gracias anticipadas por su respuesta.

Ranzé. O

Respuesta. El comportamiento de nuestras mascotas depende de muchos factores, entre ellos el aprendizaje que hayan recibido de cachorros, un perro posesivo puede haber tenido una ‘infancia’ demasiado permisiva por parte de sus dueños.

Cuando un perro es posesivo esto puede deberse a diferentes razones. Inseguridad, Genética, Estrés y ansiedad.

Para no tener un perro posesivo tenemos que pensar que un perro es como un niño pequeño, el cual necesita aprender a través del afecto, pero también con firmeza y dedicación.

Cuando el animal te gruña, o te muerda por no compartir sus cosas, recomendamos lo siguiente.

Si te gruñe, te pones fuerte, y con un objeto que haga ruido lo pones a sonar y al mismo tiempo le dices NO para que se asuste y sepa que eso está mal hecho. También decir simplemente déjalo, las órdenes deben ser sencillas y con palabras cortas, y no como en la mayoría de los caso (tienes que dejar ese juguete donde estaba), el animal no puede racionalizar nuestras frases.

En lugar de perseguirlo por toda la casa, dile (déjalo) apenas tome el juguete y felicítalo cuando cumpla la orden, repite este ejercicio varias veces al día hasta que se convierta en un hábito.