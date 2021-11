$!Mi perrita está en celo

Pregunta: ¡Hola doctor! Lo felicito por su columna. Mi perrita este mes cumplió un año y está con su primera menstruación. Tiene su vulva muy inflamada, más de lo normal y se la lame mucho. Tengo otra perrita y no le había pasado algo similar. ¿Qué le puedo hacer? No sé si comprarle un bozal para que no se esté lamiendo, pero ¿habrá algo que le pueda poner? Al parecer le duele. Gracias de antemano por su ayuda.

Respuesta: Cada perrita es diferente, el periodo como mencionas en la perra se llama celo, las señales o síntomas físicos de que una perra está en celo son la inflamación de la vulva y el sangrado que le sigue. Es normal que se inflame la vulva mientras la perrita se encuentre en este periodo.

Hay algunas perras que ni se dan cuenta cuando tienen su celo, en cambio hay otras que se inflaman mucho y producen bastante fluido, unas que se lamen todo el tiempo, otras que no. Ambos casos son normales.

No es necesario que le pongas bozal; como puedes ver es normal que se lama y no es indicativo de dolor. Sencillamente es una perrita más limpia que la otra mascota que tienes. En cuanto a pomadas o algo que le puedas poner, no es recomendable a menos que un veterinario te indique que tiene alguna infección y él mismo te proporcione medicamento. De lo contrario, solamente espera unos cuantos días y todo volverá a la normalidad.